"¡Gracias Ricardo!" El mensaje inesperado de Jason Momoa a Arjona

-

Jason Momoa dejó un mensaje muy especial e inesperado a su suegro Ricardo Arjona en sus redes sociales con el que afianza su relación con Adria.

OTRAS NOTICIAS: Jason Momoa y Adria causan furor entre músicos de Arjona

La pareja ha disfrutado de un turístico fin de semana en Guatemala, aprovechando la visita a la residencia "Lo que el seco no dijo", que se desarrolla en el "Centro Cultural Miguel Ángel Asturias".

"Qué honor presenciar estos momentos tan especiales en Guatemala. Estoy asombrado, mi alma está llena de alegría, amo este lugar, a esta gente y a esta familia, ¡te amo, mi amor.! y gracias, Ricardo, qué concierto tan especial, qué afortunado soy, aloha", escribió en sus redes sociales junto a un clip donde aparece Adria en pleno show, junto a su padre.

En el video hay momentos de Adria ingresando al escenario y aparece el discurso de Ricardo Arjona a su hija.

Foto: captura de video.

Las reacciones de los guatemaltecos no se esperaron, muchos afirmaron que es el gesto más tierno que Momoa puede tener con Adria, mostrando la buena relación que hay con el guatemalteco.

TE PUEDE INTERESAR: Jason Momoa disfruta de un paseo en Tikal

Jason y Adria asistieron a las presentaciones del 4 y 5 de diciembre, además compraron artesanías del país en el Mercado Central de la Ciudad, cenaron en "Mercado 24" en 4 grados Norte, de la zona 4 de Guatemala y dieron un imperdible paseo por el Parque Nacional Tikal.

MIRA: