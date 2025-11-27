El desfile por Acción de Gracias de Macy´s que sorprende en Nueva York

-

A casi 100 años de celebrar el desfile de Acción de Gracias, se esperan miles de visitantes en La Gran Manzana.

Este jueves 27 de noviembre, Manhattan es el escenario para la 99ª edición del Desfile de Acción de Gracias de Macy's donde se espera la participación de miles de personas.

Este es uno de los eventos más esperados del año y de gran impacto cultural en Estados Unidos ya que marca oficialmente el inicio de la temporada festiva en el país y reúne a artistas, compañías de entretenimiento, personal de seguridad y medios de comunicación en un dispositivo logístico que abarca toda la ciudad.

Carrozas alegóricas y globos gigantes, una tradición neoyorquina. (Foto: AFP)

Se prevé que el desfile recorrerá por la ciudad con sus memorables carrozas y globos gigantes con personajes provenientes de franquicias como Marvel, Disney, Nintendo, Bluey y Pokémon, además de las tradicionales representaciones alegóricas de la temporada festiva.

El desfile de Acción de Gracias es para muchos, el indicador de las fiestas más esperadas del año (Foto: AFP)

Según confirmó NBCUniversal, se contará con invitados especiales como Busta Rhymes, Ciara, Colbie Caillat, Foreigner, Gavin DeGraw, Jewel, Kool & the Gang, Shaggy, Teyana Taylor, Darlene Love, Debbie Gibson, Lainey Wilson, Lil Jon, Matteo Bocelli, entre otros artistas.

Además de la presencia de los visitantes en La Gran Manzana, se transmitirá el desfile en televisión abierta y plataformas digitales, de las cuales se esperan 50 millones de espectadores.

Los globos gigantes y las carrozas se destacan año con año. (Foto: AFP)

Este desfile es realizado desde 1924 1924, fue concebido por Macy's como un acto inaugural de la temporada navideña en la ciudad.

En sus casi cien años de historia, el evento logró posicionarse como una de las celebraciones públicas más extensas de Estados Unidos, movilizando equipos multidisciplinarios para la producción, la cobertura y la seguridad durante su realización anual.

Always great to see Santa at the end of @Macys #ThanksgivingDay parade! #MacysThanksgivingDayParade #Thanksgiving pic.twitter.com/tIBK4dsAL8 — Gigi A (@gigi_nyc) November 27, 2025

*Con informción de Infobae.