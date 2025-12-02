¡Gran estreno! Guatemala golea a Bermuda y lidera su grupo en eliminatorias

-

Guatemala inició este lunes con paso firme su participación en la primera ronda de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial Femenino 2027, al derrotar 4-1 a Bermudas en el Grupo C.

El equipo dirigido por Karla Maya mostró solidez y contundencia durante los 90 minutos, logrando un resultado que le permite arrancar con confianza el proceso clasificatorio.

Desde el pitazo inicial, la Bicolor impuso ritmo y orden ofensivo. La primera anotación llegó al minuto 5, cuando María Monterroso abrió el marcador con un certero cabezazo y, al 14, Dina Polanco aprovechó una serie de rebotes en el área para empujar la pelota y colocar el 2-0.

En el segundo tiempo, el conjunto nacional mantuvo la intensidad y encontró nuevamente el gol. Monterroso firmó su doblete al 62, con un potente remate dentro del área para el 3-0. Más tarde, al 76, Ana Lucía Martínez convirtió desde el punto penal para sellar el cuarto de la Sele.

Bermudas tuvo poca reacción a lo largo del compromiso, aunque consiguió el descuento un minuto después, al 77, gracias a Eva Frazzoni, quien anotó el gol del honor.

El próximo partido de la Azul y Blanco será nuevamente en casa el próximo año, cuando el 27 de febrero reciba a Granda en la segunda jornada del Grupo C.