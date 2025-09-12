Gran final Reina Nacional de Independencia 2025 en Quetzaltenango

-

El Centro de Convenciones Gran Karmel recibe a las 22 candidatas que compiten por la corona de Reina Nacional de Independencia 2025.

El sábado 13 de septiembre se desarrollará la velada de elección y coronación de Reina Nacional de las Fiestas de Independencia. Las entradas al evento ya se agotaron, el certamen será transmitido en vivo por el televisión nacional, comenzará a las 19 horas y concluye a las 21 horas.

En esta ocasión las 22 representantes de la belleza del país competirán por la corona nacional en el Centro de Convenciones Gran Karmel de la zona 7 altense. Eduardo Ayala presidente de Fraternidad Quetzalteca encargados de la organización qué tendrán un show de artistas nacionales en los que resalta el grupo Danza Maya Raíces, y adelantó que dentro de las presentaciones se tendrá la de traje de baño y traje de gala.



Las representantes de los departamentos de Guatemala llegaron a Quetzaltenango. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"Hemos preparado una noche inolvidable dónde las protagonistas serán las 22 representantes departamentales, que engalanan a las fiestas independencia con su presencia", comentó Ayala

Candidatas participantes

Alta Verapaz: Keila Mahli Alonzo Silvestre

Baja Verapaz: Reyna Izabel Mus Coy

Chimaltenango: Ana Luisa Fernanda Roca Pérez

Chiquimula: Jazmín Celeste García García

El Progreso: Dilcia María Lyly Portillo Morales

Escuintla: Dailyn María José Tánchez Alvarado

Guatemala: María Paula Álvarez Villatoro

Huehuetenango: Danna María Belén García Cifuentes

Izabal: Heifelin Scarletth Martínez Carter

Jalapa: Kira Zairé Ordóñez Estrada

Jutiapa: Emily Azeneth Padilla González

Petén: Crisley Marjory Esquivel Ruiz

Quetzaltenango: Nivian Guadalupe Jiménez

Quiché: Cody Mirtali Martínez Noriega

Retalhuleu: Madellyn Brenely Higueros de León

Sacatepéquez: Maite Regina Quiñónez Álvarez

San Marcos: Nathaly Fiorella López Córdova

Santa Rosa: Heisy Raquel Mejía Arredondo

Sololá: Sara Dulce María Citalán Orellana

Suchitepéquez: Krystel Andrea Ixpec López

Totonicapán: Betzabé Nohemí Ramírez Pérez

Zacapa: Karla Marcela Castañeda Chacón.



Mía Esperanza Alvarado Canella, será coronada como Reina de Los Juegos Florales Hispanoamericanos. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Mía Esperanza Alvarado será coronada reina en los Juegos Florales Hispanoamericanos 2025, en el histórico Teatro Municipal de Quetzaltenango.

El otro evento que también cierra los eventos de gala de la feria de Independencia es el de los Juegos Florares Hispanoamericanos se re realizarán este viernes 12 de septiembre por la noche en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, donde se premiaran a las ganadores y se se coronará a la nueva soberana.



Esta noche en el centenario Teatro Municipal de Quetzaltenango, será coronada la nueva reina de Juegos Florales Hispanoamericanos, Mía Esperanza Alvarado Canella, quién será en la encargada de primera los ganadores de las diferentes ramas literarias, iniciará desde las 19 horas el ingreso será con pases de cortesía debido al aforo.