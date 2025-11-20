GP de Las Vegas: qué esperar del duelo entre Norris, Piastri y Verstappen

-

La Fórmula 1 aterriza en la "Ciudad del Pecado" para la antepenúltima cita del calendario, un Gran Premio que promete emociones fuertes por el pulso entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

El circuito urbano de Nevada vuelve a escena con actividad nocturna el sábado 22 de noviembre (9:00 p. m.). La pelea por el campeonato llega más cerrada de lo previsto: Norris mantiene 24 puntos de ventaja sobre Piastri y 49 sobre Verstappen, una diferencia que no define el título, pero sí deja al neerlandés al borde de la eliminación matemática.

@F1LasVegas comienza pronto y aquí te dejamos los datos que debes conocer antes de la carrera. #LasVegasGP #Formula1 pic.twitter.com/JEFPzL8vKn — Mexico Grand Prix (@mexicogp) November 20, 2025

El británico atraviesa el mejor momento de su carrera, con cuatro podios en las últimas cinco carreras (incluidas dos victorias) y solo un top 3 que se le escapó en Bakú.

Piastri, en cambio, llega con un cierre cuesta arriba: sin podios recientes y tres abandonos que lo alejaron del liderato que llegó a rozar. Verstappen tampoco vive su mejor racha tras un fin de semana complicado en Brasil y, sin opciones claras al título, correrá sin presiones.

Verstappen sigue con vida y en la lucha por hacerse con su quinto campeonato. (Foto: AFP)

Un circuito que juega a favor de Verstappen

Las largas rectas, pocas curvas lentas y la necesidad de velocidad punta favorecen a Red Bull, que sufre en trazados trabados, pero se impone en sectores rápidos. Además, Verstappen llega con motor nuevo, instalado en São Paulo para evitar una sanción mayor.

McLaren, por su parte, encara su punto débil. Su fortaleza habitual, la gestión térmica de los neumáticos, se diluye con temperaturas bajas. Lo que suele ser ventaja, en Las Vegas se complica, pues el frío dificulta calentar los compuestos, justo el escenario que favorece a Red Bull. Para añadir tensión, Norris utiliza una unidad de potencia reciclada tras su abandono en Zandvoort.

Norris ha ganado los dos últimos títulos del GP de la Fórmula 1 y es el favorito para ganar la temporada de pilotos. (Foto: AFP)

Posibles lluvias

El clima también podría alterar el fin de semana. Las lluvias de los últimos días han dejado zonas anegadas en los alrededores del circuito, y se espera que la inestabilidad continúe durante las sesiones de prácticas y clasificación.