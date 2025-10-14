¡Gran rifa 2025! Abuelitos Heladeros buscan apoyo para adultos mayores

La rifa será transmitida en vivo a través de las redes oficiales de la fundación.
El próximo 18 de octubre se llevará a cabo la "Gran Rifa 2025", la cual será transmitida en vivo a través de las redes oficiales de la fundación.
Esta iniciativa solidaria busca desde hace cinco años recaudar fondos para sostener a la organización Abuelitos Heladeros sin fines de lucro.
Con el objetivo de facilitar la participación de más guatemaltecos desde cualquier lugar del país, la compra de boletos será en línea.
Cada boleto tiene un valor de Q25 y la meta es vender 10 mil números.
Los premios son:
- Viaje a Roatán para 2 personas, todo incluido (5 días).
- Vuelo y hospedaje en Hostales del IRTRA, para 2 personas (2 noches).
- Apple iPhone 16 Pro Max.
- Sony PlayStation 5 Slim.
- Smart TV Samsung 4K de 65 pulgadas.
- Estadía en Courtyard by Marriott para 2 personas.
- Vales en Cemaco, Shell y FOX.
- Blanqueamiento dental y limpiezas.
- Pulsera Pandora con charm.
Abuelitos Heladeros nació en 2020, durante la pandemia, inspirada en los abuelitos que vendían helados en las calles para sobrevivir.
Aunque el nombre conserva la esencia de su origen, Abuelitos Heladeros acompaña a adultos mayores que sobreviven en la venta de periódicos, algodones de azúcar, venta de tickets de lotería o dulces típicos.
Su misión es asegurarse de que tengan acceso a alimentos, medicinas, atención médica y compañía, independientemente de su ocupación, siempre en el marco de la economía informal.
Además de la Gran Rifa 2025, la organización se sostiene gracias a donaciones, aportes en especie y un programa de apadrinamiento que permite contribuir desde Q50 al mes mediante un sistema automatizado.