Peatones se salvan de ser atropellados en plena ruta Interamericana (video)

La mujer se cruzó corriendo con un menor sin notar el peligro.
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El conductor de un vehículo de dos ruedas grabó el momento en que se evitó un atropello a una mujer y a un menor de edad en ruta Interamericana, en jurisdicción de Chirijox, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.
Las imágenes muestran el momento en que el piloto se conducía sobre la vía despejada.
Momentos después, a metros de distancia, observa a una mujer y el niño cruzar corriendo la calle, por lo que procede a bocinarles para que se detuvieran.
Sin embargo, la mujer sigue la marcha y se alcanzan. Pero, el niño jala de la mano a la mujer para retornar a la banqueta evitando la tragedia.