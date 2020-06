¿Por qué grandes empresas dejarán de pautar en redes sociales?

Coca-Cola, una fuerza importante en la publicidad global, anunció que suspendería sus anuncios en las redes sociales, durante por lo menos 30 días, como parte de una campaña contra el racismo en esas plataformas.

"No hay lugar para el racismo en el mundo y no hay lugar para el racismo en las redes sociales", dijo James Quincey, presidente y CEO de The Coca-Cola Company, en un breve comunicado.

Quincey dijo que las compañías de redes sociales enfrentan un gran reto en el combate al racismo y exigió a las redes sociales mostrar una "mayor responsabilidad y transparencia". Esto luego de que que otras grandes marcas actuarán en conjunto, retirando su publicidad, para forzar cambios en la forma en que manejan contenidos que incitan al odio.

Coca-Cola usará la pausa para "reevaluar nuestras políticas publicitarias para determinar si se necesitan revisiones", aseguró el directivo.

Sin embargo, el gigante de las bebidas le dijo a CNBC que el "descanso" no significa que se esté uniendo al movimiento lanzado la semana pasada por grupos afroamericanos y de la sociedad civil.

La coalición, que incluye a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), ha instado a las empresas a que dejen de anunciarse en Facebook, utilizando el hashtag #StopHateForProfit, -"Basta de odio para obtener beneficios", en español-.

Su objetivo es boicotear anuncios en Facebook en julio para lograr una mejor regulación de los grupos que incitan al odio, al racismo o a la violencia en las redes sociales.

Marcas rechazan racismo

Coca Cola se unió a la acción ya tomada por Unilever, hogar de marcas como el té Lipton y el helado de Ben y Jerry, Rexona, Dove, St. Ives, Hellmann's, Knorr, Popsicle y Vaseline, que dejaría de anunciarse en Facebook, Twitter e Instagram en los Estados Unidos, hasta finales de 2020, debido al "período de elecciones polarizadas" en ese país.

Verizon, uno de los operadores de comunicación más importantes de Estados Unidos también dejó Facebook y señaló que sus anuncios dejarán de mostrarse hasta que la red social "pueda crear una solución aceptable", que los haga sentir cómodos.

Facebook aseguró el viernes que prohibiría una "categoría más amplia de contenido de odio" en los anuncios, y que colocará advertencias en las publicaciones que no elimine, en respuesta a las crecientes protestas por sus políticas de moderación de contenidos.

