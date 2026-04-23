El secreto mejor guardado de Huehuetenango: Aguas de colores y leyendas antiguas

-

Descubre la Laguna Magdalena en Chiantla, Huehuetenango, un destino místico en la Sierra de los Cuchumatanes. Conoce cómo llegar, precios de entrada, opciones de cabañas y la fascinante leyenda de este espejo de agua turquesa situado a más de 3,000 metros de altura en Guatemala.

TE PUEDE INTERESAR: Más allá de Tikal: Los Secretos Ocultos en la Selva de Petexbatún

Enclavada entre montañas y neblina, la laguna Magdalena se ha convertido en uno de los destinos emergentes más atractivos del departamento de Huehuetenango.

Este espejo de agua, rodeado de bosques y paisajes de alta montaña, ofrece una experiencia única para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza que el municipio de Chiantla ofrece.

En sus alrededores hay corrientes naturales de aguas frías cristalinas. (Foto: José Gómez/Colaborador)

A más de 3,000 metros sobre el nivel del mar, el lugar destaca por su clima frío y su atmósfera serena. Uno de sus principales atractivos es el cambio constante en la tonalidad de sus aguas, que varía entre azules, verdes turquesa y tonos oscuros según la luz del sol y las condiciones del cielo, creando un espectáculo visual que cautiva a cada visitante.

El recorrido hacia la laguna también forma parte de la experiencia. Tras dejar los vehículos, una caminata de aproximadamente diez minutos permite apreciar rebaños de ovejas y cabras, así como la belleza escénica de la región, característica de la sierra de los Cuchumatanes.

Se camina cerca de diez minutos por senderos naturales para llegar a la laguna Magdalena en Chancol, Chiantla. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Además, la laguna es alimentada por riachuelos de agua cristalina que fortalecen su ecosistema y resaltan su valor ambiental.

Más allá de su riqueza natural, la laguna Magdalena también es un sitio cargado de historia y misticismo. Según la tradición oral, su origen está vinculado a la desaparición de una joven llamada Magdalena, quien se encargaba de recolectar agua de un manantial que tras su ausencia, creció hasta formar la laguna.

El turismo en este lugar se ha incrementado en los últimos años. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Habitantes aseguran que en días de densa neblina, es posible observar su figura en las orillas, lo que ha llevado a considerar el lugar como un espacio sagrado donde está prohibido bañarse.

Actualmente, este destino se posiciona como una opción ideal para el turismo sostenible. Sin embargo, su crecimiento también plantea el reto de preservar su entorno natural y cultural, promoviendo visitas responsables que respeten las tradiciones locales y el ecosistema.

Cómo llegar

Desde la ciudad de Guatemala se toma la ruta Interamericana hacia Huehuetenango, continuando hasta el municipio de Chiantla. La primera parada obligada es en el mirador Juan Diéguez Olaverri, ubicado en lo alto de los Cuchumatanes.

Este es otro de los atractivos turísticos del municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Posteriormente, se avanza aproximadamente dos kilómetros hasta encontrar un desvío señalizado con rótulos elaborados por vecinos del sector. El último tramo consiste en un camino de terracería de alrededor de 18 kilómetros, para el cual se recomienda el uso de vehículo de doble tracción.

Al llegar al cantón La Magdalena, en la aldea Chancol, los visitantes deben dejar sus vehículos y continuar con una caminata de aproximadamente diez minutos hasta la laguna.

El ingreso tiene un costo de Q15 para nacionales y Q25 para extranjeros. Debido a la limitada infraestructura turística, se recomienda llevar alimentos, así como ropa adecuada para el frío y la lluvia. Para quienes deseen pernoctar, el lugar cuenta con cabañas con capacidad para ocho personas, con un costo aproximado de Q300.