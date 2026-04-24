Guatemala clasifica a la final del Campeonato Mundial de Cheerleading

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Cheer Industry de Guatemala disputará la gran final del Campeonato Mundial de Cheerleading este viernes.

El equipo de Cheer Industry de Guatemala ha tenido una destacada participación en el Campeonato Mundial de Cheerleading organizado por la International Cheer Union (ICU) y celebrado en Orlando, Florida, Estados Unidos.

Este jueves 23 de abril, el equipo guatemalteco compitió en la ronda de semifinal, logrando terminar en la octava posición, por lo que se clasificó a la gran final tras enfrentarse a algunas de las potencias más importantes del mundo en esta disciplina.

El equipo Cheer Industry de Guatemala tuvo una destacada participación en las semifinales. (Foto: CD Athletics Staff)

Bajo la dirección del entrenador Mario Alegría, junto a su cuerpo técnico CD Athletics y con un equipo conformado por 23 atletas, Cheer Industry demostró disciplina, carácter y un alto nivel competitivo en el escenario más importante del cheerleading a nivel mundial.

El equipo de Cheer Industry de Guatemala está conformado por 23 atletas. (Foto: CD Athletics Staff)

El equipo de Cheer Industry regresará al escenario para disputar la gran final este viernes 24 de abril a las 11:35 de la mañana (hora de Guatemala). La transmisión en vivo se podrá ver en https://cheerunion.tv.

Cheer Industry de Guatemala disputará la final del Campeonato Mundial de Cheerleading este viernes 24 de abril. (Foto: CD Athletics Staff)

Este equipo representa el resultado de años de trabajo, sacrificio y pasión. Ahora, no solo compite por un lugar en el podio, sino por dejar huella y demostrar que los sueños cuando se trabajan con disciplina, sí se alcanzan, según han afirmado sus atletas.

Guatemala se clasificó a la gran final en la octava posición. (Foto: ICU)