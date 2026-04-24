Argentina: Detienen a militar cuando pretendía usar falso pasaporte guatemalteco

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Un alto mando de la Marina de México acusado de liderar una red de tráfico ilegal de combustible fue capturado en Argentina con fines de extradición.

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El pasado 23 de abril, fue capturado un hombre que pertenecía a la Marina mexicana que utilizaba un pasaporte guatemalteco falso para burlar a las autoridades argentinas.

Se trata del contralmirante Fernando Farías Laguna, quien junto con su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, también militar, y otras 13 personas están acusados de participar en la comercialización ilegal de hidrocarburos.

De acuerdo con las autoridades, Farias fue arrestado en septiembre en México junto a las 13 personas señaladas del delito.

Su arresto se logró meses después de que no asistiera a una audiencia de imputación en México. Tras activar los protocolos correspondientes, Farías contaba con una ficha roja de Interpol por lo que era buscado en 192 países.

El hombre deberá enfrentar la ley de su país. (Foto: Redes Sociales)

La aprehensión fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Es por ello que la captura fue resultado de la coordinación de efectivos de seguridad de México, Argentina y EEUU.

De las últimas pistas que se contaban de su paradero, se sabe que en agosto de 2024, fue realizada una salida a Florida, Estados Unidos y no hubo registros de que regresara a territorio nacional.

El pasado miércoles las autoridades mexicanas informaron que desmantelaron una red de tráfico de combustibles que realizó operaciones por más de 1.300 millones de dólares.

La Ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, informó sobre el elemento de Semar detenido en Buenos Aires por medio de un video .

Atrapamos a Fernando Farías Laguna, mexicano, ex vicealmirante.



Ingresó al país con un pasaporte falso. Buscado por la DNIC y con alerta roja de INTERPOL por crimen organizado, robo de combustibles e intento de homicidio contra funcionarios en México.



Está detenido y va a ser… pic.twitter.com/JyN84tkqOS — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) April 24, 2026

*Con información de Infobae y AFP