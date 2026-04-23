Más allá de Tikal: Los Secretos Ocultos en la Selva de Petexbatún

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El sistema fluvial de Petexbatún en Sayaxché, Petén, ofrece una ruta de arqueología única. Visita Aguateca, Dos Pilas y Ceibal para descubrir la historia maya del periodo clásico tardío.

Para los viajeros que buscan descifrar los secretos de la civilización maya lejos de las multitudes que reúnen los sitios arqueológicos más conocidos del país, el sistema fluvial de Petexbatún, en Sayaxché, Petén, se presenta como un santuario de historia y aventura.

Este conjunto de sitios arqueológicos, ubicado en una de las zonas más biodiversas de Guatemala, ofrece una perspectiva fascinante sobre el periodo clásico tardío, marcando una era de conflictos, alianzas estratégicas y una arquitectura defensiva única en el mundo mesoamericano.

Aguateca es un sitio del periodo clásico tardío de los mayas, y pertenece a las ciudades de la cuenca del Usumacinta. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Baluartes de piedra y agua

La experiencia comienza en el río La Pasión, el camino natural que conecta ciudades que una vez dominaron el comercio regional. Aguateca es, quizás, el sitio más impresionante debido a su ubicación estratégica sobre una falla geológica. Sus grietas naturales funcionaron como murallas, mientras que sus quebradas y acantilados dificultaban el paso y la protegían de invasiones, convirtiéndola en una ciudad fortificada que hoy permite a los turistas caminar por sus plazas mientras imaginan la tensión de la época.

Aguateca fue ocupado de 700 a 850 d. C., ciudad fundada por Dos Pilas, y la última capital del estado del Petexbatún, se localiza en el suroeste del Petén. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Dentro de los más de 700 edificios que posee la ciudad (de los cuales varios han sido restaurados para su conservación) destacan las estelas 1 y 2, que se remontan al 740 d. C. y 736 d. C. Durante el recorrido entre historia y arqueología, se puede apreciar un puente de roca, clave para la movilización en la ciudad, pues lleva a templos que eran de gran relevancia en esa era maya.

Cerca de allí, Dos Pilas narra una historia de poder y rivalidad. Famosa por sus escalinatas jeroglíficas, esta ciudad recibe su nombre debido a la existencia de dos pozas con apariencia de pilas, cercanas al sitio arqueológico que posee una extensión de aproximadamente 31 kilómetros cuadrados.

Dos Pilas es un sitio precolombino de la civilización maya. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Su descubrimiento fue tardío; ocurrió en 1954 gracias a los hermanos Lisandro y José María Flores, habitantes locales que guiaron a Jorge Ibarra (director del Museo Nacional de Historia Natural) y al coronel José Alberto Funes (en ese entonces embajador de El Salvador en Guatemala) al lugar donde se encontraban las estelas.

En abril de ese mismo año, el extinto periódico El Imparcial publicó una nota sobre el descubrimiento del yacimiento arqueológico en las cercanías del lago de Petexbatún, autoría de Ibarra y Funes, el cual atrajo la atención de historiadores y arqueólogos que indagaron en la historia del sitio.

Las quebradas de Aguateca dificultaban el acceso y evitaban invasiones. (Foto: Christian Us)

Por otro lado, Ceibal se distingue por sus monumentos de caliza blanca y su ubicación privilegiada, siendo un puerto fluvial que sobrevivió a muchos de sus contemporáneos y que muestra una mezcla de influencias culturales que aún intriga a los estudiosos.

Otros centros arqueológicos como Arroyo de Piedra, Punta de Chimino, Tamarindito y Altar de Sacrificios permiten a los turistas adentrarse en las entrañas de la civilización maya a través de sitios que, aunque son menos conocidos, conservan un legado cultural imborrable.

Petexbatún cuenta con múltiples sitios arqueológicos alrededor de su cuenca. (Foto: El Paisano Petenero)

Turismo de exploración pura

El atractivo de Petexbatún no solo radica en su valor arqueológico, sino en la travesía misma. El acceso a estos sitios suele requerir de lanchas que atraviesan lagunas y canales rodeados de manglares, donde el avistamiento de aves y fauna silvestre forma parte del trayecto. Es un destino ideal para quienes prefieren el contacto directo con la naturaleza y la historia sin filtros.

Punta de Chiminos cuenta con gran diversidad de flora y fauna. (Foto: Victor López Explorando Guatemala)

Visitar estas ruinas es sumergirse en el colapso y la resistencia de una civilización. A diferencia de los centros restaurados, aquí la selva aún reclama su espacio, creando una atmósfera de descubrimiento constante. Petexbatún no es solo un destino arqueológico; es un refugio maya y una joya turística que espera a ser explorada por aquellos que valoran el legado histórico en su estado más puro.