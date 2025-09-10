¡Es gratis! Apúntate a la Carrera Ciclista de la Usac

Si eres amante del ciclismo, únete a esta carrera.
La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) te invita a participar en la Carrera Ciclista que premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.
El evento será este domingo 14 de septiembre. El punto de reunión es en la Usac, a las 7:00 horas.
La hora de salida será a las 8:15 horas.
Las categorías en las que puedes participar son: femenino, montaña e infantil. Aplican todas las edades.