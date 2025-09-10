Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Es gratis! Apúntate a la Carrera Ciclista de la Usac

  • Por Jessica González
10 de septiembre de 2025, 12:26
La carrera será este domingo 14 de septiembre. (Foto: Shutterstock)

La carrera será este domingo 14 de septiembre. (Foto: Shutterstock)

Si eres amante del ciclismo, únete a esta carrera.

OTRAS NOTICIAS: Ruta de la Independencia: recorrido gratuito por rincones emblemáticos de la ciudad

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) te invita a participar en la Carrera Ciclista que premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.

El evento será este domingo 14 de septiembre. El punto de reunión es en la Usac, a las 7:00 horas.

La hora de salida será a las 8:15 horas.

Las categorías en las que puedes participar son: femenino, montaña e infantil. Aplican todas las edades.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar