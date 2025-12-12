Con "Gratitud", Marco Antonio Solís vuelve a Guatemala

- El cantautor mexicano, apodado "El poeta del siglo", volverá a Guatemala en 2026, con su gira Gratitud. LEE: Rolling Stone reconoce la Residencia histórica de Arjona La carrera del mexicana supera las cinco décadas. (Foto: Instagram/Marco Antonio Solís) Mediante su perfil oficial, Marco Antonio Solís anunció su nueva serie de conciertos, con la que tocará tierras chapinas el próximo 15 de mayo. "Tour Gratitud 2026 será un encuentro con lo esencial: la música que une, la palabra que reconforta y el futuro que nos espera con los brazos abiertos", indicó el artista. La gira arrancará en marzo, en México y posteriormente llegará a Centroamérica: "Los espero para celebrar la vida, la música y esta gratitud que nos une", finalizó. View this post on Instagram A post shared by Marco Antonio Solis (@marcoantoniosolis_oficial) De momento se desconoce el lugar y el precio de las localidades, aunque la información estará disponible próximamente, según señala la página oficial de "El poeta del siglo". OTRAS NOTICIAS: Jason Momoa asiste junto a Adria a "Residencia" de Ricardo Arjona Con clásicos como Navidad sin ti y Si no te hubieras ido, Solís es uno de los artistas más queridos, ocupando Guatemala el quinto puesto de los países que más los escuchan en Spotify. "Tu cárcel" y "Mi fantasía" son algunos de sus temas más popular con Los Bukis. (Foto: Instagram/Marco Antonio Solís) Su última presentación en nuestro país fue en diciembre de 2024, como parte de su gira con Los Bukis.