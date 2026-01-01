Vehículo vuelca en la ruta Interamericana este 1 de enero

-

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves 1 de enero en el kilómetro 51.7 de la ruta Interamericana.

Por motivos que se desconocen, el conductor perdió el control del automóvil y el mismo quedó volcado frente a una tienda.

Al lugar arribaron los Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar, Chimaltenango, para auxiliar al conductor.

En el lugar solamente se reportaron daños materiales. (Foto: Asonbomd)