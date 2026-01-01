Vehículo vuelca en la ruta Interamericana este 1 de enero

El percance vial se originó sobre la ruta Interamericana en Chimaltenango.
Un accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves 1 de enero en el kilómetro 51.7 de la ruta Interamericana.
Por motivos que se desconocen, el conductor perdió el control del automóvil y el mismo quedó volcado frente a una tienda.
Al lugar arribaron los Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar, Chimaltenango, para auxiliar al conductor.
No se reportaron más personas heridas tras este percance vial.