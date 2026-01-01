Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Vehículo vuelca en la ruta Interamericana este 1 de enero

  • Por Geber Osorio
01 de enero de 2026, 11:36
El automóvil quedó volcado luego de que el conductor perdiera el control del mismo. (Foto: Shutterstock)

El automóvil quedó volcado luego de que el conductor perdiera el control del mismo. (Foto: Shutterstock)

El percance vial se originó sobre la ruta Interamericana en Chimaltenango.

OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja dos jóvenes heridos este 1 de enero en Mixco

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves 1 de enero en el kilómetro 51.7 de la ruta Interamericana.

Por motivos que se desconocen, el conductor perdió el control del automóvil y el mismo quedó volcado frente a una tienda.

Al lugar arribaron los Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar, Chimaltenango, para auxiliar al conductor.

En el lugar solamente se reportaron daños materiales. (Foto: Asonbomd)
En el lugar solamente se reportaron daños materiales. (Foto: Asonbomd)

No se reportaron más personas heridas tras este percance vial.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar