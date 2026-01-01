Localizan a una persona sin vida en la Plazuela de Jocotenango

-

El suceso se registró en los primeros minutos de este 1 de enero de 2026.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que fue localizada una persona fallecida en la Plazuela de Jocotenango, Sacatepéquez.

Los socorristas indicaron que fueron alertados por varias llamadas de vecinos del lugar y que se desconoce las causas del fallecimiento.

Personal de la estación de Jocotenango de los Bomberos Municipales Departamentales acudió al lugar con la unidad AD-68 y procedió a notificar a las autoridades correspondientes.

Persona fallecida



Plazuela de Jocotenango, Sacatepequez, se localiza una persona fallecida, se ignoran las causas del fallecimiento, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Jocotenango a bordo de la unidad AD-68 ubicados en el lugar proceden a notificar a las autoridades… pic.twitter.com/UmgCQNOiqq — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) January 1, 2026

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron el área para preservar la escena, mientras se coordinaba la intervención del Ministerio Público.

Peritos de esa institución llevaron a cabo la recolección de evidencias y las diligencias de rigor, previo a ordenar el retiro del cuerpo del lugar.

Las autoridades no ampliaron detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles hipótesis, a la espera de los resultados de las investigaciones correspondientes.