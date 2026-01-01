Localizan a una persona sin vida en la Plazuela de Jocotenango

El suceso se registró en los primeros minutos de este 1 de enero de 2026.
Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que fue localizada una persona fallecida en la Plazuela de Jocotenango, Sacatepéquez.
Los socorristas indicaron que fueron alertados por varias llamadas de vecinos del lugar y que se desconoce las causas del fallecimiento.
Personal de la estación de Jocotenango de los Bomberos Municipales Departamentales acudió al lugar con la unidad AD-68 y procedió a notificar a las autoridades correspondientes.
Posteriormente, agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron el área para preservar la escena, mientras se coordinaba la intervención del Ministerio Público.
Peritos de esa institución llevaron a cabo la recolección de evidencias y las diligencias de rigor, previo a ordenar el retiro del cuerpo del lugar.
Las autoridades no ampliaron detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles hipótesis, a la espera de los resultados de las investigaciones correspondientes.