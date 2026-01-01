Capturan a cuatro primos acusados de asesinar a un adolescente en Nochevieja

Vecinos del pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa retuvieron a los sindicados y los entregaron a la PNC.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a cuatro primos señalados de un crimen, donde la víctima es un adolescente de 17 años.
En una finca de café "La Pastoría", ubicada en el pueblo Nuevo Viñas, en Santa Rosa, vecinos retuvieron a los supuestos responsables del crimen.
Se trata de Miguel "N", de 25 años; Ernesto "N", de 21; Baldomero "N", de 28; y Juan "N", de 20.
Se cree que estos hombres se encontraban bajo efectos de algún estupefaciente, tuvieron discusión de trabajo y apuñalaron al adolescente, hecho que ocurrió la noche del 31 de diciembre de 2025.
Los vecinos llamaron a los policías para entregar a los supuestos responsables del crimen y posteriormente la las autoridades los consignaron al juzgado de turno.