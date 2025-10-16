Versión Impresa
Gregorio Pernia "El Titi" está en Guatemala y se muestra al público

  • Por Selene Mejía
16 de octubre de 2025, 13:39
"El Titi" se presenta en un escenario guatemalteco. (Foto: Telemundo)

Gregorio Pernia "El Titi" sorprendió a los seguidores guatemaltecos al dejarse ver en el país. 

A través de las redes el famoso compartió un momento con el cantautor guatemalteco Javier Garistú y aprovechó para mandar un anuncio, invitando a verlo en vivo. 

El actor colombiano de fama internacional dará un show imperdible esta noche, 16 de octubre a partir de las 7:00 p. m. 

gregorio pernia
Foto: Wilder López/Soy502.

Gregorio se ha ganado el cariño de los fans por su papel de "El Titi", personaje den "Sin senos no hay paraíso" y "Sin senos sí hay paraíso".

El evento se llama "Una noche con El Titi", en un show que combina la comedia, el baile y las anécdotas de una estrella. 

pernia garistu

¿Dónde se presenta?

El evento se lleva a cabo en "Café Escenario", 3ra. Avenida 11-36, Zona 9, Ciudad de Guatemala. 

Entradas

Mesa Black: Q525. 

Mesa Oro: Q425. 

Mesa VIP: Q325. 

Meet and greet adicional: Q480. 

Llama aquí para saber más: 5204-5991 / 4647-6730.

gregorio pernia

MIRA: 

@trasfondogt Conferencia de Prensa #gregoriopernia #ElTiti en Guatemala Gracias a #teroprguate #eliteproduccionesgt en #cafeescenario ♬ sonido original - Trasfondo ¡La vida tras un️!

