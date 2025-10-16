Gregorio Pernia "El Titi" está en Guatemala y se muestra al público

Gregorio Pernia "El Titi" sorprendió a los seguidores guatemaltecos al dejarse ver en el país.
RECUERDA: ¿Su hijo fue concebido en Guatemala? Las inesperadas revelaciones de "El Titi"
A través de las redes el famoso compartió un momento con el cantautor guatemalteco Javier Garistú y aprovechó para mandar un anuncio, invitando a verlo en vivo.
El actor colombiano de fama internacional dará un show imperdible esta noche, 16 de octubre a partir de las 7:00 p. m.
Gregorio se ha ganado el cariño de los fans por su papel de "El Titi", personaje den "Sin senos no hay paraíso" y "Sin senos sí hay paraíso".
El evento se llama "Una noche con El Titi", en un show que combina la comedia, el baile y las anécdotas de una estrella.
¿Dónde se presenta?
El evento se lleva a cabo en "Café Escenario", 3ra. Avenida 11-36, Zona 9, Ciudad de Guatemala.
Entradas
Mesa Black: Q525.
Mesa Oro: Q425.
Mesa VIP: Q325.
Meet and greet adicional: Q480.
Llama aquí para saber más: 5204-5991 / 4647-6730.
MIRA: