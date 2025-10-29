¡Hasta el 2 de noviembre! Muebles únicos hechos por manos sanjuaneras te esperan.

-

La Gremial de Muebleros de San Juan Sacatepéquez (Gremsac) celebra su primer Festival del Mueble hasta el 2 de noviembre, un evento crucial que busca impulsar el empleo y promover la calidad de la producción local

Durante esta semana y hasta el 2 de noviembre, la Gremial de Muebleros de San Juan Sacatepéquez (Gremsac) desarrolla su primer Festival del Mueble.

Este evento busca promover el trabajo local y ofrecer al público una amplia variedad de muebles de sala y comedor elaborados por manos sanjuaneras. La exposición se lleva a cabo en el salón Villa Bonita de Vásquez, lote 456, un espacio amplio y accesible para los visitantes.

Promueven la economía local y exhiben la calidad artesanal que distingue a su municipio. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Marco Antonio Curup Chajón, presidente de Gremsac, expresó su satisfacción por la respuesta al festival.

"Estamos muy motivados porque queríamos romper paradigmas. Nos reunimos 15 empresarios para formar esta gran asociación. Contamos con una gran variedad y calidad de muebles. Nuestro horario de atención es de 9:00 a 19:00 horas", señaló.

Con esta iniciativa, los artesanos sanjuaneros fortalecen su organización. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

El evento también ofrece atención personalizada, para orientar a los visitantes. Además, los asistentes pueden ubicarse fácilmente mediante un código QR que los dirige a la ubicación en aldea Sajcavillá, junto a las canchas El Manzanal.

Por su parte, el expositor Eliseo Sequén destacó el valor social del festival.

"Estamos agradecidos porque este primer festival del mueble es el inicio de muchos más. A través de las manos trabajadoras de los muebleros se generan oportunidades de empleo para los sanjuaneros, y eso nos motiva a seguir adelante", afirmó.

En el lugar también se encuentran una exposición textil de indumentaria maya. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

San Juan Sacatepéquez es conocido en Guatemala como la "cuna del mueble". La economía del municipio se distingue históricamente por la producción de muebles de madera tapizados y sólidos, elaborados por pequeños productores locales.

La industria del mueble en Guatemala es un motor económico que genera miles de empleos y tiene una participación significativa en las exportaciones. Los productos de alta calidad guatemaltecos son reconocidos a nivel internacional, llegando a mercados como Estados Unidos, China y Emiratos Árabes.

Eventos como el Festival del Mueble de Gremsac son clave para fortalecer a las Mipymes productoras locales. La asociación de 15 empresarios busca impulsar el trabajo de San Juan Sacatepéquez, promoviendo la calidad y el diseño de los muebles de sala y comedor en el mercado.