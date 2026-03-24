Grupo AG premia la lealtad y crecimiento de sus distribuidores

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Grupo AG hizo la entrega de los reconocimientos de su programa de lealtad, Círculo Estelar, a todos los clientes que a lo largo del 2025 crecieron y continuaron abasteciendo sus locales con sus productos.

El programa va dirigido a ferreterías y distribuidores de material de construcción de Guatemala, Honduras y El Salvador. En 2025, Círculo Estelar obtuvo la participación de 246 distribuidoras.

Las empresas premiadas fueron: Importadora Guillen Zelaya. Agrocentro Figueroa, Corporación Shanitos, Inversiones NBC, Importadora Patur, Corporación Éxito, Grupo Arsa y otras.

Además, fueron entregados premios destacados con una experiencia de alto valor en México para junio, los ganadores fueron: de Guatemala, Grupo Empresarial H&S, Materiales y Artículos de Petén; El Salvador, Almacenes Vidrí; y Honduras, Comercial MAPA.

“ Cuando hablamos de quienes somos, ya no hablamos de una sola empresa. Hoy somos un ecosistema de soluciones que reúne diversas empresas ” Isabel Moya , directora de Mercadeo de Grupo AG.

Grupo AG invita a sus distribuidores a participar en la edición 2026 de Círculo Estelar. Este año, se dividirá en cuatro periodos, cada uno tiene metas de toneladas métricas por macrofamilia de productos de acero.

Además, a través del programa, los participantes podrán acceder a la Academia Estelar, invitaciones a eventos, tickets para espacios importantes, acumular puntos, acceder al catálogo de premios como a las Experiencias Estelares trimestrales.

Círculo Estelar busca sorprender y entregar beneficios valorados que permitan a Grupo AG crecer junto a sus clientes, inspirándolos y conectándolos en el corto, mediano y largo plazo.