Grupo AG reúne al sector construcción en su primer torneo

Grupo AG realizó la primera edición del Torneo de Fútbol de Constructores y Desarrolladores de Guatemala, una actividad que reunió a empresas aliadas del sector para cerrar el año mediante un espacio diseñado para fortalecer la integración y el trabajo conjunto.

La final del campeonato se llevó a cabo el 5 de diciembre, como parte de las acciones con las que Grupo AG reconoce el esfuerzo compartido con sus socios estratégicos y comerciales. Durante la clausura, el director Comercial de la compañía, Carlos Fuentes, destacó la relevancia de este encuentro.

Isabel Moya, directora de Mercadeo de Grupo AG, resaltó el valor humano del evento al mencionar que ver a clientes y aliados apoyándose en la cancha reafirma la importancia de la integridad, el sentido de comunidad y la colaboración en el sector.

(Fotografía cortesía: Grupo AG)

Presencia de referentes del deporte

El futbolista guatemalteco Steven Robles Ruiz asistió al encuentro para realizar el Saque Inicial y entregar los reconocimientos a los ganadores del torneo. La jornada también reunió a equipos de empresas constructoras y desarrolladoras, así como a representantes de marcas pertenecientes a Grupo AG, entre ellas Mega Productos.

Cada equipo disputó varios encuentros que permitieron promover la convivencia, el respeto y el trabajo en equipo entre los participantes.

Hacia una nueva tradición

Grupo AG señaló que este torneo marca el inicio de una tradición orientada a generar nuevas oportunidades de acercamiento, reconocimiento y colaboración con sus aliados. La empresa busca que esta iniciativa continúe consolidándose como un espacio para fortalecer relaciones que aporten valor al desarrollo del sector.

(Fotografía cortesía: Grupo AG)

El Torneo de Fútbol de Constructores y Desarrolladores refleja la filosofía de Grupo AG: construir relaciones que trasciendan más allá de los proyectos y fortalezcan la unión dentro de la industria.