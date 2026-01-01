¡El golf chapín despega en 2026! Conoce la agenda completa y sus estrellas

-

Sin lugar a dudas, el golf le brindó una gran 2025 al deporte guatemalteco. Desde los logros conquistados en diversos torneos internacionales, hasta eventos de primer nivel realizados en el país.

La temporada 2026 viene también cargada de pronósticos alentadores, a partir de enero con actividad de eventos élite.

Serán seis golfistas chapines de los que estaremos pendientes en el Latin American Amateur Championship (LAAC), en Lima, Perú, el primer gran evento del año entrante.

Del 15 al 18 de enero, el Lima Golf Club de la capital inca será la casa de 106 jugadores, de 29 países, quienes lucharán por uno de los máximos títulos de esta disciplina en el continente.

Gabriel Palacios será uno de los representantes de Guatemala en el Latin American Amateur Championship. (FOTO: Saulo López / ASOGOLF)

La delegación chapina la encabezan Gabriel Palacios, Sebastián Barnoya, Matías Calderón, Alexander Rubín, Hugo Mayorga y Jorge Reyes.

Palacios, el preclasificado número 1 del certamen tendrá vía directa para jugar algunos de los torneos profesionales más importantes del mundo para el deporte del palo y la pelota.

Además, del 9 al 11 y 23 y 25, de enero, se celebrarán en Alta Vista Golf & Tenis Club y Club Campestre San Isidro, las primeras dos jornadas del Ranking Nacional Amateur 2026.

Para no perdérselo

El primer gran evento del año en el país se realizará del 12 al 15 de febrero, cuando el Club Campestre San Isidro, sea la sede del Campeonato Nacional Match Play. En marzo, del 7 al 15, se jugará el prestigioso Hacienda Nueva Open, certamen programado para la cancha par 72.

El Jungle José Toledo Junior Open, en honor al único jugador profesional que tiene Guatemala, lo veremos en el Pulté Golf del 7 al 11 de abril.

Las damas también están en agenda para buscar victorias a nombre de la nación del Quetzal. (FOTO: Saulo López / ASOGOLF)

Sigue en agenda el reconocido Mayan Open, en las instalaciones de es club, ubicado en Villa Nueva, entre el 11 y 19 de abril.

Mayo será el mes en el que se juegue la Copa Alta Vista, en Alta Vista Golf & Tenis Club; mientras que, también se disputará el Mayan Open Universitario

Estudiantil

Para junio están calendarizadas dos jornadas del ranquin nacional, tanto a nivel Amateur como Infanto–Juvenil, al igual que en julio y agosto.

En septiembre no se tiene programada aún ninguna actividad, reactivándose la acción en octubre, con el ranquin Infanto–Juvenil, EPG Salvavidas, actividad que se jugará en el Pulté Golf.

El ranquin infanto–juvenil se ha convertido en el semillero de los futuros jugadores chapines. (FOTO: Saulo López / ASOGOLF)

Del 13 al 29 de noviembre, San Isidro será el escenario para uno de los torneos más esperados de la campaña: el Campeonato Nacional Stroke Play; mientras que, la actividad de este deporte se cerrará del 11 al 13 de diciembre, con la participación de esta disciplina en los Juegos Deportivos Nacionales 2026.