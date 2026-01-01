Insivumeh alerta por calidad del aire peligrosa luego de quema de pirotecnia

-

Las autoridades piden estar atentos a los boletines oficiales.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que la calidad del aire en Guatemala alcanzó niveles peligrosos durante las primeras horas del 1 de enero de 2026.

La información se basó en los registros de la estación de monitoreo "Los Altos Quetzaltenango", ubicada en ese departamento.

Según los datos generados entre las 00:00 y las 07:00 horas, el Índice de Calidad del Aire (ICA) registró valores máximos dentro de la categoría "Peligrosa".

Conforme a la metodología del ICA utilizada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).

Adjunto boletín especial de calidad del aire BECA-01-2026 emitido a las 08:00 horas con relación a la festividad de fin de año.



Para monitoreo en tiempo real, acceder al siguiente link:https://t.co/tKT9PVlKcw

En ese período, se reportaron concentraciones máximas de material particulado lo que representa un riesgo significativo para la salud.

Este deterioro en la calidad del aire se produce tras la quema masiva de pirotecnia con motivo de la llegada del año 2026, una práctica ampliamente extendida en el país durante la medianoche del 31 de diciembre.

A ello se suma la tradición de encender fuegos artificiales nuevamente a las 12:00 y 18:00 horas del 1 de enero, lo que podría prolongar episodios de contaminación atmosférica elevada.

Ante este escenario, la institución recomendó atender las medidas que determine el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Asimismo, se pide a la población seguir las disposiciones que emita la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), con el fin de reducir riesgos a la población, en especial a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños.

El Insivumeh instó además a la ciudadanía y a las autoridades a mantenerse atentos a los boletines oficiales, ya que el monitoreo de la calidad del aire continuará en las próximas horas para evaluar la evolución de los contaminantes y emitir nuevas alertas de ser necesario.