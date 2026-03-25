Grupo AG se suma a “De Hoy Para Siempre” mejorando la alimentación estudiantil

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El Ministerio de Educación (Mineduc) y Grupo AG realizaron la inauguración de la primera intervención del programa "De Hoy Para Siempre" en la Escuela Oficial Rural Mixta Cuyuta N.2 Las Guacas, ubicada en Masagua, Escuintla.

"De Hoy Para Siempre" tiene como propósito generar impacto positivo sostenible en la vida educativa de niños entre 0 a 6 años. A través de la intervención en infraestructura escolar, equipamiento de áreas de preparación de alimentos para fortalecer las condiciones de salud, seguridad, nutrición y dignidad en los entornos educativos.

Por lo que en esta oportunidad se hizo la inauguración de una cocina de 32 metros cuadrados con área de cocción, servicio, preparación de alimentos, lavatrastos y bodega para atender a más de 500 estudiantes.

Cabe añadir que, también se sumaron dos centros educativos más, donde Grupo AG remozó sus cocinas, estas son: la Escuela Rural Mixta Dr. Mariano Gálvez de la aldea El Milagro y la Escuela Rural Mixta de San Juan Mixtán para atender a más de 700 estudiantes en ambos centros.

“ Grupo AG cumple con su compromiso con la educación guatemalteca, por medio de mejorar la infraestructura y equipamiento en los centros educativos de las comunidades de Masagua ” Rodrigo Gabriel , director General de Grupo AG.

"De Hoy Para Siempre" es una iniciativa basada en evidencia con un diseño metodológico verificable e integral de intervención sociocultural y comunitaria.

Su implementación se articula en ejes estratégicos, como la mejora de la infraestructura educativa para garantizar entornos seguros y estimulantes.