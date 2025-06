Grupo definido: Estados Unidos y Arabia Saudita clasificados

-

Estados Unidos venció a Haití por 2-1 en un partido tenso jugado en el estadio AT&T de Arlington, Texas, y culminó con pleno de victorias su participación en el Grupo D de la Copa Oro de la Concacaf de 2025.

Lo acompaña a la siguiente fase la invitada Arabia Saudita (sublíder del bloque), que pasó apuros y sufrió más de la cuenta para empatar 1-1 ante Trinidad y Tobago, que vendió cara su eliminación.

El equipo del entrenador argentino Mauricio Pochettino ya se había asegurado su lugar en los cuartos de final del torneo regional con sus victorias ante los Socca Warriors y los saudíes.

Los anfitriones de la Copa Oro tuvieron la suerte de mantener su inicio de temporada impecable pese a una actuación mediocre ante los haitianos, una selección menor en la región que los puso en aprietos.

El centrocampista Malik Tillman, del PSV Eindhoven, adelantó a los locales al minuto 10, pero la selección caribeña sorprendió al empatar nueve minutos más tarde por intermedio del delantero Louicius Don Deedson.

Los anfitriones finalmente lograron el gol del triunfo en el minuto 75 cuando un pase de John Tolkin rompió el fuera de juego de Haití y dejó a Patrick Agyemang frente al arco. El jugador del Charlotte FC eludió al portero visitante y anotó.