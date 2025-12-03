Bad Bunny es el artista más escuchado de Spotify en 2025

La música latina vuelve a destacar con Bad Bunny al frente.
PODRÍA INTERESARTE: Efecto Super Bowl: Bad Bunny vuelve a la cima de Spotify
El "Conejo Malo" lidera la mayoría de las listas globales de Spotify Wrapped de este año por el álbum Debí tirar más fotos.
Bad Bunny se posiciona en el primer lugar de los artistas top globales, seguido de Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh y Fuerza Regida.
Además, su disco lanzado en enero alcanzó el puesto número uno en la lista Billboard 200 de todos los géneros y se posicionó como el álbum top global de la plataforma de música.
DESCUBRE: Bad Bunny domina la música con 12 portadas de Billboard
Le siguen Las Guerreras K-Pop (película de Netflix), Hit me hard and soft de Billie Eilish, SOS Deluxe: LANA de SZA y Short n' Sweet de Sabrina Carpenter.
La emotiva canción Die with a Smile de Lady Gaga y Bruno Mars se convirtió en la canción top global, seguida de Birds of a Feather de Billie Eilish, APT de Rosé y Bruno Mars, Ordinary de Alex Warren y DTMF de Bunny.