Bad Bunny es el artista más escuchado de Spotify en 2025

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
03 de diciembre de 2025, 09:05
Bad Bunny arrasa en Spotify Wrapped y domina el top global. (Foto: X)

La música latina vuelve a destacar con Bad Bunny al frente.

El "Conejo Malo" lidera la mayoría de las listas globales de Spotify Wrapped de este año por el álbum Debí tirar más fotos.

El artista puertorriqueño encabeza el top global de Spotify. (Foto: X)
Bad Bunny se posiciona en el primer lugar de los artistas top globales, seguido de Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh y Fuerza Regida.

Además, su disco lanzado en enero alcanzó el puesto número uno en la lista Billboard 200 de todos los géneros y se posicionó como el álbum top global de la plataforma de música.

"Debí tirar más fotos" se corona como el disco más escuchado del año. (Foto: X)
Le siguen Las Guerreras K-Pop (película de Netflix), Hit me hard and soft de Billie Eilish, SOS Deluxe: LANA de SZA y Short n' Sweet de Sabrina Carpenter.

Bad Bunny supera a gigantes como Swift, The Weeknd y Drake. (Foto: X)
La emotiva canción Die with a Smile de Lady Gaga y Bruno Mars se convirtió en la canción top global, seguida de Birds of a Feather de Billie Eilish, APT de Rosé y Bruno Mars, Ordinary de Alex Warren y DTMF de Bunny.

