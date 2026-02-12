¡Con caja fuerte incluida! Dos personas capturadas por narcomenudeo

-

En el lugar decomisaron teléfonos, dinero en efectivo y joyas entre otros objetos y sustancias ilícitas.

Durante un allanamiento en la colonia Punila I, en la zona 3 de Zacapa, fueron capturados Joseth "N", de 21 años y Doris "N" de 32 años por encontrarles droga y otros objetos que fueron decomisados para fortalecer investigaciones.

Entre los hallazgos se localizaron 30 envoltorios con cocaína, 46 cigarrillos con marihuana, 8 teléfonos, un DVR, una caja fuerte, varias joyas y dinero, presuntamente derivado de la venta de drogas.

Los capturados fueron trasladados tras el hallazgo. (Foto: PNC)

Según información compartida por la PNC, los ahora capturados guardaban los teléfonos celulares y la droga dentro de la caja fuerte.

La operación estuvo a cargo de la DEIC y los señalados fueron trasladados en espera de esclarecer su situación penal.

En el lugar se incautó una caja fuerte donde guardaban las sustancias ilícitas. (Foto: PNC)

En otro allanamiento

En otra diligencia en el barrio La Democracia, Jalapa, los investigadores de la DIPANDA localizaron Q.28,800 en efectivo que se presume es de la venta de drogas, 10 teléfonos, dos armas de fuego 9mm.4 tolvas 17 municiones.

Asimismo se incautaron tres radiotransmisores con sus respectivas cargadores, para que el Ministerio Público pueda continuar las investigaciones.