Revelan detalles sobre la muerte de Edith Pacheco, artista y bailarina guatemalteca

La artista y bailarina Edith Dolores Pacheco fue hallada sin vida en su residencia. Las autoridades investigan la muerte y el Inacif ya realizó un análisis forense.

Durante la mañana de este miércoles 11 de febrero, las autoridades informaron sobre la muerte de Edith Dolores Pacheco Quintanilla, de 45 años de edad. De inmediato, las redes sociales se colmaron de mensajes de luto debido a que se trató de una reconocida artista y bailarina.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio, del Ministerio Público (MP), tiene a su cargo la investigación y compartió detalles sobre el fallecimiento de la bailarina.

Según el MP, la mujer fue hallada sin vida en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Colombia, zona 18, de la Ciudad de Guatemala.

Al ingresar en la vivienda, los fiscales y técnicos en investigaciones criminalísticas procesaron la escena, recabaron declaraciones testimoniales y remitieron el cuerpo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Los fiscales explicaron que la "víctima no contaba con señales de violencia". El Inacif confirmó que ya realizó una necropsia para establecer su causa de muerte. Los detalles aún no han sido revelados.

"No la habían visto"

Por aparte, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó a Soy502 que los vecinos alertaron a las autoridades para que realizaran una inspección en la vivienda de Pacheco Quintanilla.

Según el parte policial, una sobrina de la artista alertó que no había visto a su tía. Tras esta alerta, los residentes del área hicieron las llamadas, que confirmaron el hallazgo.

Reacción de Domingo Lemus

Durante la tarde de este miércoles, horas después de conocerse el fallecimiento de Pacheco, Domingo Lemus, cineasta y actor guatemalteco, reconocido por su papel en la película "Puro Mula", compartió un comunicado para manifestar su pésame por la muerte de la artista.

"Expresamos nuestra profunda consternación ante el fallecimiento de Edith Pacheco... toda nuestra solidaridad para su familia, amistades y seres queridos en este momento tan difícil..", escribió Lemus.

"Reiteramos nuestro rechazo categórico a toda forma de violencia, especialmente aquella que afecta a las mujeres (...) Esperamos que las autoridades competentes hagan una investigación objetiva, rigurosa que permita esclarecer los hechos", afirmó.

Luto en el arte

La muerte de Edith Pacheco provocó reacciones en redes sociales de personas que la conocían, así como de instituciones en donde colaboró. Infodanza GT compartió un mensaje tras conocer el fallecimiento de la bailarina.

"Con mucha tristeza nos despedimos de Edith Pacheco, amiga y compañera de la danza. Te recordaremos siempre con nuestro cariño. Descansa en Paz Edith y sigue bailando en el Cielo. Te damos un abrazo eterno", se lee en la publicación.

(Imagen: Infodanza GT)

Por aparte, el Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala también se pronunció y compartió una esquela tras conocer la noticia.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de la maestra y bailarina, Edith Dolores Pacheco Quintanilla. Exintegrante del Ballet Moderno y Folklórico, su trayectoria y dedicación al arte guatemalteco dejan un vacío irreparable, pero también un ejemplo de excelencia para las nuevas generaciones", escribió el ballet.

(Imagen: Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala)

Además, el Ballet Independiente Magia y Color de Guatemala se sumó a las condolencias.

"Con profundo dolor anunciamos la partida terrenal de Edith Pacheco, amiga, maestra, bailarina y compañera de muchos escenarios", se lee en el mensaje.