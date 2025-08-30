Sorprenden a guardia penitenciario cuando pretendía entregar teléfono a reclusas

Un guardia de Presidios ocultaba un teléfono en un plato de comida y buscaba entregarlo a una reclusa.
Arrestado terminó un guardia del Sistema Penitenciario por intentar ingresar de manera ilegal un teléfono al Centro de Orientación Femenino (COF), una cárcel ubicada en Fraijanes.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención del elemento, a quien identificó como Mayco "N", de 35 años.
Lo llevaba en un plato
De acuerdo con el reporte, al ingresar a las instalaciones, el guardia fue sorprendido ocultando un teléfono móvil dentro de un plato de comida, el cual iba cubierto con papel de aluminio.
Presuntamente, el celular iba a ser entregado a una de las reclusas, cuya identidad no fue revelada.
Debido a la situación, el hombre fue detenido por agentes de la PNC y puesto a disposición de un juzgado de turno, donde deberá aclarar su situación legal.