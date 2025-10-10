Versión Impresa
El guardia de Presidios que "cobraba" por proteger a un privado de libertad

  • Por Maria Fernanda Gallo
10 de octubre de 2025, 06:49
Guardia de Sistema Penitenciario cobraba "talacha" dentro de la cárcel (Foto: Shutterstock)

Guardia de Sistema Penitenciario cobraba "talacha" dentro de la cárcel (Foto: Shutterstock)

El agente se encargaba de recoger la "talacha" y así fue descubierto.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Mynor "N" de 40 años, quien laboraba como guardia de seguridad en el Sistema Penitenciario.

El agente fue capturado en la zona 1, de Santa Cruz del Quiché, cuando simulaba recibir un paquete que contenía Q10 mil.

Según las autoridades, el agente cobraba cierta cantidad de dinero para "proteger" a un preso y evitar que lo dañarán.

Se contabilizó Q10mil y cocaína al ser capturado. (Foto: PNC)
Se contabilizó Q10mil y cocaína al ser capturado. (Foto: PNC)

Al momento de su captura, se le decomisaron dos envoltorios con cocaína.  

Al hombre que buscaba proteger cumple condena por portación de armas de fuego desde el 2018.

