El guardia de Presidios que "cobraba" por proteger a un privado de libertad

El agente se encargaba de recoger la "talacha" y así fue descubierto.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Mynor "N" de 40 años, quien laboraba como guardia de seguridad en el Sistema Penitenciario.
El agente fue capturado en la zona 1, de Santa Cruz del Quiché, cuando simulaba recibir un paquete que contenía Q10 mil.
Según las autoridades, el agente cobraba cierta cantidad de dinero para "proteger" a un preso y evitar que lo dañarán.
Al momento de su captura, se le decomisaron dos envoltorios con cocaína.
Al hombre que buscaba proteger cumple condena por portación de armas de fuego desde el 2018.