Guardia real se desploma en pleno funeral de la reina Isabel II (video)

El hombre se encontraba de guardia cuando, en cuestión de segundos, se desvaneció.

Hace exactamente una semana, se informó del fallecimiento de la reina Isabel II, una noticia que conmovió en varias partes del mundo.

El cuerpo de la monarca llegó recientemente a Londres, en donde se realizó una procesión que finalizó en el Palacio Westminster.

Sin embargo, al iniciar el velatorio de cuatro días en el Palacio de Westminster, un soldado real acaparó la atención y preocupó a los presentes, tras colapsar y terminar en el suelo.

Un guardia real se desmaya durante el funeral de la reina Isabel II. pic.twitter.com/VajJCcWbAa — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 15, 2022

El video del incidente muestra cómo el hombre perteneciente a Compañía Real de Arqueros comienza a tambalearse, hasta desmayarse y caer.

Inmediatamente, dos policías se acercan a él para auxiliarlo.

Fue examinado

Charlie Proctor, corresponsal de la familia real, informó en su cuenta de Twitter, que debido al suceso, pausaron la procesión de gente.

Minutos después, dio detalles sobre el guardia, asegurando que recibió atención médica.

"Mientras tanto, se llevó a cabo una rotación de la guardia y el público continúa caminando junto a la reina", escribió.