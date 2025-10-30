Guardia de seguridad dispara "accidentalmente" y hiere a tres menores

Un guardia de seguridad privado habría accionado su arma de forma accidental, hiriendo tres menores y a una mujer. Las víctimas se dirigían a una escuela cuando fueron alcanzadas por municiones de una escopeta.
Tres menores y una mujer se dirigían hacia una escuela, ubicada en la colonia San Patricio de Amatitlán, cuando fueron alcanzados por las municiones de una escopeta.
Según las autoridades, a un guardia de seguridad privada se le accionó el arma, hiriendo de manera accidental a las cuatro víctimas.
Bomberos Voluntarios los trasladaron al hospital de Amatitlán.
El guardia, que intentó refugiarse en una empresa, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Un área de riesgo
Amatitlán es catalogada como una de las localidades con mayores índices de violencia en Guatemala. Este tipo de incidentes, aunque accidentales, resaltan la preocupación constante por la seguridad ciudadana y la alta presencia de armas de fuego en el área.
El incidente subraya el riesgo asociado a la portación de armas por personal de seguridad privada.
La proliferación de armas de fuego en este sector y la calidad de la capacitación de los guardias son temas recurrentes que se señalan como desafíos de seguridad en el país.