Este fue el motivo del crimen de guardia de seguridad en un condominio

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó un violento ataque armado contra guardias de seguridad que culminó con la muerte de uno de ellos, identificado como Nicolás Rodríguez. El incidente ocurrió luego de una negativa de los guardias.
EN CONTEXTO: El crimen de un guardia de seguridad en un condominio
Nicolás Rodríguez, un guardia de seguridad de un condominio ubicado en el kilómetro 83.5 de la Ruta Nacional 14, en el límite entre Ciudad Vieja y San Juan Alotenango, Sacatepéquez, falleció luego de un ataque armado registrado en el lugar.
En el mismo hecho resultó herida Mabellyn Melany Estrada, de 25 años, originaria de Ciudad Vieja, quien fue trasladada en estado delicado al Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, en La Antigua Guatemala.
Por negarse a dar cámaras
Según informó la PNC, los guardias no quisieron facilitar las grabaciones de las cámaras de vigilancia, lo que ocasionó el ataque armado en su contra.
Bomberos Municipales Departamentales, confirmaron que Rodríguez presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego y recibió atención prehospitalaria, sin embargo, falleció en el lugar.