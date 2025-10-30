Condenan a guardia del SP por incumplimiento en crimen de reos en 2016

-

El guardia del Sistema Penitenciario (SP), Víctor B., fue declarado culpable por el delito de incumplimiento de deberes, un hecho relacionado con el asesinato de dos reos ocurrido en 2016 en el Centro de Detención de Máxima Seguridad "El Boquerón".

El Tribunal de Sentencia Penal de Cuilapa, Santa Rosa, impuso una pena de tres años de prisión y ordenó el pago de Q5 mil como reparación digna a favor del cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2016 en el Centro de Detención y Prevención de Máxima Seguridad “El Boquerón”. (Foto: Archivo/Soy502)

Sobre el crimen

La condena se relaciona con los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2016 en el Centro de Detención y Prevención de Máxima Seguridad "El Boquerón", en Cuilapa.

Ese día, dos privados de libertad fueron asesinados en el sector conocido como "Paisas".

Según la investigación, durante el procedimiento de identificación y traslado de los cuerpos, el guardia Víctor B. no realizó las acciones necesarias para identificar a los posibles responsables del crimen, incumpliendo las obligaciones propias de su cargo.

Los cuerpos de dos reos fueron localizados en el interior de la cárcel del Boquerón. (Foto: Archivo/Soy502)

El caso fue investigado por la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, que presentó los medios de prueba ante el tribunal, logrando la sentencia condenatoria.