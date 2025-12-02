En una conferencia relámpago, Guardiola esquiva preguntas sobre la lesión de Rodri

En una rápida rueda de prensa antes de visitar al Fulham por la liga inglesa, Pep Guardiola confirmó una nueva lesión de Rodri sin confirmar detalles de su posible retorno a las canchas.
El Manchester City enfrentará este martes a domicilio al Fulham (1:30 p. m.) sin Rodri, y Pep Guardiola tampoco pudo aclarar cuándo volverá el centrocampista español.
El ganador del Balón de Oro del año pasado, que apenas ha disputado un minuto en los últimos diez partidos, sigue sin estar disponible tras una temporada marcada por las lesiones, incluida la recaída sufrida en octubre después de reaparecer en el Mundial de Clubes.
La conferencia de prensa de Guardiola fue inusualmente breve, con una duración de apenas dos minutos. Ante dos preguntas clave, sobre si Rodri jugaría contra el Fulham o si estaría listo para el fin de semana frente al Sunderland, el técnico se limitó a responder: "no, todavía no" y "no lo sé".
El entrenador sí tuvo tiempo para valorar a su rival de turno, reciente vencedor 2-1 contra el Tottenham. Pep destacó el trabajo del técnico Marco Silva y advirtió que el City se medirá "a un rival muy duro, con una organización excepcional y que cada año juega mejor con la pelota".