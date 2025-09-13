Guardiola sin filtro: "Respeto al United, ¡pero necesitamos los puntos!"

-

El Manchester City recibirá este domingo (9:30 a. m.) al Manchester United en el Etihad Stadium, en un partido por la cuarta jornada de la Liga inglesa.

En la antesala, el técnico de los celestes, el español Pep Guardiola mostró respeto por su rival de turno, pese a que no pasa por un buen momento. "Siempre hay equipos que nos ganan. Respetamos al United. Soy muy amable. Respeto la historia y su legado", dijo.

Sin embargo, Guardiola lanzó la urgencia de sumar: "Necesitamos los puntos. Dos derrotas. Me dolió porque quiero ganar, y lo intentaremos", añadió.

Pep Guardiola pretende devolver al City al protagonismo, después de una temporada para el olvido.

Pep también habló sobre el intercambio de porteros que ha hecho en el club y afirmó que no han traído a Gianluigi Donnarumma para hacer lo que hacía Ederson Moraes.

El City vendió este verano a Ederson al Fenerbahçe y fichó a Donnarumma procedente del Paris Saint Germain después de que Luis Enrique le comunicara que no contaban con él.

"No le voy a pedir a 'Gigi' que haga algo con lo que no está cómodo. No hemos traído a 'Gigi' para que haga lo que hacía Ederson. Él tiene otras cualidades", dijo Guardiola este lunes en rueda de prensa.

"Donnarumma es muy alto, es enorme. Tiene una gran presencia en el área. Lo demostró en la Champions League la temporada pasada. Sabemos que va a recibir goles, pero le ayudaremos", destacó.

La llegada de Donnarumma al City choca además con el fichaje de James Trafford, por el que los 'Sky Blues' pagaron 30 millones este verano al Burnley y ha disputado los tres primeros encuentros de la Premier League.