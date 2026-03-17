Guardiola: "El Real no ha sido mi mayor desafío. Fue el Liverpool de Klopp"

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El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, reconoció lo complicado que se volvió el partido al quedarse con un jugador menos y encajar un 4-0 en contra, aunque destacó que su equipo no dejó de intentarlo. También señaló que este tipo de situaciones sirven como aprendizaje, y dejó entrever que, incluso en igualdad numérica, el resultado podría haber sido igualmente abultado.

Guardiola valoró positivamente el inicio de su equipo, asegurando que durante los primeros minutos mostraron un buen nivel. Sin embargo, la inferioridad numérica cambió el rumbo del encuentro. En ese sentido, destacó la actuación de Courtois, a quien señaló como el jugador más determinante del partido, interpretando esto como una señal de que su equipo generó peligro pese a las circunstancias.

En cuanto al técnico rival, Álvaro Arbeloa, el entrenador de Sampedor tuvo palabras de elogio hacia el español. Subrayó la buena impresión que le dejó su planteamiento y auguró que tendrá una trayectoria larga y exitosa en los banquillos, especialmente tras eliminar en pocas semanas a entrenadores de la talla de José Mourinho y el propio Guardiola en la Liga de Campeones.

Preguntan a Pep Guardiola si los duelos del City con el Madrid han sido el mayor desafío de su carrera



❌ "No. El mayor desafío ha sido Jürgen Klopp y el Liverpool" pic.twitter.com/dnd9JZ5LOu — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 17, 2026

Por último, al ser cuestionado sobre si el Real Madrid ha sido su mayor reto desde que dirige al City, Guardiola lo negó y señaló a Jürgen Klopp como su desafío más exigente.

"No, mi mayor desafió ha sido Klopp. Ustedes estaban en España y no se dieron cuenta de la competencia que tuvimos el Liverpool y el City. Enfrentarnos tantas veces al Madrid ha sido un aprendizaje muy bueno, porque hace doce o trece años no estábamos aquí. A veces han ganado ellos, a veces hemos ganado nosotros", cerró.