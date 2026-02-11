Guarida del Barrio 18: Capturan a la "Yaky" y a su hijo con arma y drogas

Yakelin "N", de 35 años, alias "Yaky", y su hijo de 16 años, alias "Gasparín", fueron capturados en el asentamiento Las Champas de la colonia El Paraíso II, en la zona 18 de la ciudad capital.

Estas personas son integrantes de la pandilla terrorista Barrio 18, según indicó la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades identificaron a la capturada como Yakelin ”N”, alias "Yaky". (Foto: PNC)

Las autoridades señalaron que el inmueble allanado era utilizado como guarida de dicha organización criminal, en donde encontraron una pistola, siete bolsas con marihuana y 21 "colmillos" con cocaína.

Además, se localizaron dos sobres con indicios presuntamente relacionados a extorsiones, agregó la PNC.

Entre lo incautado se encuentra un arma de fuego, drogas y celulares. (Foto: PNC)

Estas acciones fueron ejecutadas por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la sección de homicidios, como parte de las diligencias de investigación que se realiza por los ataques armados en contra de la PNC del pasado 18 de enero.

Una pistola y municiones fueron localizados en el interior del inmueble allanado. (Foto: PNC)