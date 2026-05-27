¿Quieres aprender inglés? Aplica a la convocatoria de "Becas IGA 2026"

¡Anímate! Aprender inglés puede abrirte muchas puertas laborales, académicas y personales.
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La Municipalidad de Guatemala abrió la segunda convocatoria de Becas de Inglés IGA 2026, una oportunidad dirigida a personas que desean iniciar o fortalecer su formación en este idioma con apoyo económico.
El programa cuenta con el aval del Instituto Guatemalteco Americano (IGA) y se impartirá en modalidad 100% presencial, de junio a diciembre de 2026.
Las becas cubren matrícula de inscripción, pago de un semestre del curso, libros y actividades extracurriculares complementarias.
El curso será presencial y contará con horarios matutinos y vespertinos.
¿Cuáles son los requisitos?
Si quieres aplicar, debes cumplir con estos requisitos:
- Tener entre 18 y 45 años.
- Ser graduado de nivel diversificado.
- Estar avecindado en el municipio de Guatemala.
- Contar con disponibilidad de horario de lunes a viernes (5 horas diarias).
- Aprobar el examen oral y escrito realizado por IGA.
Se le dará prioridad a quienes presenten una carta de referencia de alguna institución o grupo donde hayan participado de manera voluntaria o remunerada.
¿Dónde y cuándo entregar tu papelería?
Si quieres aplicar, asiste este jueves 28 de mayo, a las 9:30, 11:00 o 14:00 horas, al Edificio Anexo IGA, 9a avenida 0-31, zona 4.
Debes presentar esta documentación:
- Presentar DPI.
- Recibo reciente de agua, luz o teléfono con dirección legible.
- Constancia del último año de estudios cursado.
- Si eres recién graduado, puedes presentar cierre de pénsum.
- Copia del título de ambos lados.