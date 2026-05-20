Por narcotráfico: capturan a un hombre con fines de extradición a EE. UU.

Eddie Pineda es requerido por Estados Unidos debido a que se le vincula con delitos de narcotráfico en ese país.
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó la tarde de este miércoles 20 de mayo, sobre la captura del extraditable número 25 del presente año.
Se trata de Eddie Waldemar Pineda Velásquez, de 48 años, quien fue detenido en plena carretera, en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
Este hombre es buscado por las autoridades de Estados Unidos debido a que se le acusa de delitos relacionados con el narcotráfico.
De momento Pineda Velásquez fue puesto a disposición de las autoridades nacionales para que posteriormente se coordine su extradición al país norteamericano.