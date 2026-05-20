Rubio propone a Cuba una "nueva relación" con Estados Unidos

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La propuesta fue dada este miércoles 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este miércoles una "nueva relación" entre su país y Cuba, en un mensaje especial en español, en video.

Esa nueva relación "tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano", sostuvo el secretario de Estado.

La Habana reconoce que ya no tiene reservas para enfrentar las necesidades cotidianas. Estados Unidos ofrece ahora 100 millones de dólares en alimentos y medicinas que deben ser distribuidos directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o algún grupo caritativo.

Rubio fustigó en su mensaje la represión y se refirió además a los apagones que padecen los cubanos. "La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos", sostuvo.

"La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país, han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo", esgrimió Rubio, de origen cubano.

Recordó que hace tres décadas el expresidente cubano Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA, que es "propiedad de las fuerzas armadas" y, afirmó, "cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto de su gobierno actual".

Raúl Castro, que sucedió a su hermano Fidel en la presidencia de Cuba, llevó a cabo un acercamiento histórico en 2015 con Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama, que luego Donald Trump cuestionó.

pic.twitter.com/nwEePVJ1lX — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 20, 2026

El 20 de mayo

Estos anuncios se produjeron este 20 de mayo, que históricamente es el día en que fue declarada la República de Cuba, en 1902, tras la independencia de España y el fin de la ocupación militar estadounidense.

El gobierno comunista de la isla prioriza otras fechas en su narrativa histórica como el triunfo de la Revolución castrista el 1 de enero de 1959, ya que considera que tras 1902 la isla siguió bajo dominio de facto de Washington, a causa de la Enmienda Platt.

"Intervención, injerencia, despojo, frustración. Eso significa el 20 de mayo en la historia de Cuba", reaccionó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en X.

La Enmienda Platt, incluida en la primera Constitución cubana, autorizaba a Estados Unidos a intervenir en caso de amenaza a la soberanía cubana, aunque esa explicación es denostada por el régimen que surgió de la Revolución de 1959.

Intervención, injerencia, despojo, frustración. Eso significa el 20 de mayo en la historia de #Cuba.



Solo una cosa hay que agradecer a ese día: haber sembrado en los cubanos de entonces un sentimiento antimperialista que cada generación posterior ha sentido profundizarse con… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2026

*Con información de AFP