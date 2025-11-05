¡Guatemala por todos lados! El nombre del país aparece en taxis y buses de Londres

Guatemala está en el interés de muchos extranjeros gracias a una campaña de publicidad exterior que ha colocado el nombre del país "por todos lados", desde vallas y buses, hasta en taxis de Londres.
OTRAS NOTICIAS: ¡Prepara tu agenda! Estas son las actividades de temporada para este fin de año
Muchos extranjeros han manifestado su deseo de viajar a Guatemala, esto gracias a que han visto el nombre del país "por todos lados".
Taxis, buses, vallas publicitarias y hasta mupis, de distintos lugares del mundo, llevan grabado el nombre de Guatemala.
Londres ha sido uno de los más notorios, pues en taxis es visible no solo en la carrocería, también en sus interiores, llamando la atención de los usuarios que utilizan el servicio.
También se ha visto en Berlín, Madrid y París, las capitales donde este tipo de publicidad ha sido muy efectiva.
¿Qué está pasando?
Todo esto se trata de una estrategia de publicidad, creada por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), con la idea de invitar a más personas a visitar el país centroamericano y fomentar el turismo nacional.