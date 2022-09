Lleno total en Guatemala: así inauguró Ana Gabriel su gira latinoamericana

Ana Gabriel se presentó en Guatemala como parte de la gira "Por amor a ustedes" y la lluvia no fue impedimento para disfrutar su música.

EN CONTEXTO: Fan sorprende a Ana Gabriel al asistir al concierto un día antes de su cesárea

Entre una fuerte tormenta, la mexicana cantó las canciones más ovacionadas por su público guatemalteco.

"Estoy lista para decirles la gira por Centro y Sudamérica... gracias, pronto los veo", expresó al anunciar su tour que fue inaugurado en el país.

A través de las redes sociales se mostró cómo los asistentes vivieron momentos muy especiales al lado de la famosa mexicana.

Entre los momentos más curiosos destacó la visita de una fan que daría a luz al día siguiente en una cesárea.

@oscarbelloso Ana Gabriel ♬ ¡Ay Amor! - Ana Gabriel

como no ser agradecida con esta gran nación si esta noche quedó demostrado el amor y apoyo de un Público Leal y sincero, me doblego ante tu nobleza GUATEMALA, y me arrodillo por este GRAN COMIENZO DE LA GIRA #poramoraustedes #GIRALATAM #lluviaycanciones #lluviayguatemala pic.twitter.com/ybt6yQxS6U — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) September 8, 2022

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @anagabrieloficial

Hoy descubrí que me gusta la música de Ana Gabriel pic.twitter.com/XZEqCpPZfx — Juan Di Di (@jdoac) September 8, 2022