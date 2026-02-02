Susto de Lady Gaga a Bad Bunny se viraliza

-

Un video donde Lady Gaga da tremendo susto a Bad Bunny, el elogiado de la noche en los Grammy, se hizo viral.

Sentado solo en una mesa al borde del escenario de los Grammy el domingo 1 de febrero por la noche, poco antes de llevarse el premio al mejor álbum del año, Bad Bunny recibió un susto de Lady Gaga.

La artista que competía con él en la misma categoría, se acercó por detrás para saludarlo y al ponerle las manos en el hombro, lo hizo saltar.

En el clip se aprecia que Benito estremece sus maos y abre los ojos, para luego descansar al notar que alguien le había tocado el hombro.

Varios internautas comenzaron a compartir el momento con frases para del día a día para identificarse.

El máximo ganador de la noche

Al recibir el premio al "Álbum de Música Urbana", Benito Antonio Martínez Ocasio criticó la persecución de inmigrantes en Estados Unidos . "Antes de agradecer a Dios, debo decir una cosa: ¡Abajo ICE!", refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), que ha estado deteniendo y deportando inmigrantes masivamente durante el segundo mandato de Donald Trump.

"No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses. La mejor manera de combatir el odio es con amor", dijo.

"Gracias a Dios, a la Academia, a todos los que creyeron en mí a lo largo de mi carrera. A todos los que trabajaron en este álbum. Gracias, mamá, por haber nacido en Puerto Rico. Te amo. Quiero dedicar este álbum a todos los que tuvieron que dejar su tierra natal para perseguir sus sueños. A todos los latinos del mundo y a todos los artistas que han estado aquí antes y que merecieron competir por este premio, muchísimas gracias", continuó.

Lady Gaga scaring Bad Bunny pic.twitter.com/UfY8faFZim — Gaga Daily (@gagadaily) February 2, 2026