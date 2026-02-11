Calificadoras de Riesgo: Guatemala está a un paso del grado de inversión

-

Tras décadas de estabilidad macroeconómica, Guatemala logró en 2025 su mejor posición histórica frente a las agencias calificadoras de riesgo. Al situarse en el nivel BB+, el país se encuentra en la antesala de una transformación que podría atraer capitales globales y reducir costos financieros para los sectores productivos.

El panorama económico de Guatemala ha dado un giro significativo durante 2025. Las principales agencias calificadoras de riesgo, S&P Global Ratings y Fitch Ratings, elevaron la nota del país a BB+, situándose a un solo peldaño de la categoría conocida como "grado de inversión".

Este estatus representa el sello de aprobación que los grandes fondos de capital internacionales exigen para invertir en una nación.

Este avance es el resultado de un esfuerzo coordinado a través de la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País (Minapa), donde el sector público y privado han trabajado para proyectar la solidez de las finanzas guatemaltecas.

Institucionalidad y la gobernanza

A pesar del optimismo, el último escalón hacia la excelencia es reconocido por los expertos como el más complejo. Mientras los indicadores de estabilidad de precios y manejo de deuda están superados, las agencias ahora ponen la lupa sobre la calidad de las instituciones y la transparencia.

La lucha contra la corrupción y la eficiencia en el gasto público son los nuevos frentes de batalla para convencer a los evaluadores internacionales.

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), entidad que funge como apoyo de la Minapa, destacó que el camino restante depende de factores internos más que de fórmulas financieras.

"Lo que las calificadoras internacionales de riesgo perciben como áreas de mejora para alcanzar el grado de inversión están fundamentalmente relacionadas con una mejora en la gobernanza en el país y en la calidad de las instituciones, así como lucha contra la corrupción y elevar la calidad del gasto público", enfatizó González Ricci.

Beneficios tangibles

Lograr el grado de inversión transformaría la economía cotidiana, ya que al ser percibido como un país "seguro", el riesgo de impago disminuye y, con ello, bajan las tasas de interés.

Esto significa que tanto el Gobierno como las empresas privadas podrían obtener préstamos más baratos, liberando recursos que actualmente se destinan al pago de intereses para invertirlos en proyectos sociales o expansión productiva.

Fernando Spross, investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), explicó que este salto cualitativo permitiría al país competir en una liga superior de confianza internacional.

"Cuanto mejor es la calificación de riesgo país resulta mucho más barato el financiamiento, y al disminuir el costo de financiamiento facilita el acceso al crédito de largo plazo, genera un mejor clima de negocios, aumenta la inversión productiva, se amplía el universo de inversionistas, y se liberan recursos públicos para una mejor inversión social", afirmó.

Obstáculos estructurales

No obstante, el camino tiene barreras de larga data, puesto que la baja recaudación de impuestos y los limitados niveles de inversión pública en infraestructura y desarrollo humano siguen siendo puntos débiles.

Además, los procesos de elección de autoridades en el sistema de justicia y organismos de control que se desarrollan durante 2026 generan una sombra de incertidumbre que las calificadoras observan con cautela.

Erick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), subrayó que sin un cambio profundo en los ingresos del Estado, el techo actual será difícil de romper.

"El aumento a grado de inversión requiere un incremento significativo de los ingresos fiscales para aumentar la capacidad de pago, y eso no ha ocurrido; y mientras no se logre, no se tendrá el aumento de calificación", sostuvo.

Estado actual de las calificaciones de riesgo (2025)

La posición de Guatemala según las tres principales agencias internacionales. El Grado de Inversión comienza a partir del nivel BBB- / Baa3. Actualmente, Guatemala se ubica exactamente un nivel por debajo en las tres evaluaciones:

Calificadora: S&P Global

Nota actual: BB+

Perspectiva: Estable

Distancia al Grado de Inversión :1 Peldaño (Debajo de BBB-)

Calificadora: Fitch Ratings

Nota actual: BB+

Perspectiva: Estable

Distancia al Grado de Inversión: 1 Peldaño (Debajo de BBB-)

Calificadora: Moody's