"Pensaba que iban en caballos", mexicano habla de Guatemala

  • Por Selene Mejía
19 de enero de 2026, 19:18
El mexicano contó el concepto que tenía de Guatemala. (Foto: Captura de pantalla)

Un mexicano se viralizó al contar su opinión acerca de Guatemala, luego de visitarla por primera vez: "pensé que iban en caballos". 

El usuario de tik tok Ricardo Acts expresó cómo se sintió en el país: "Estoy en Guatemala y quiero decir algo, nunca había estado, es mi primera vez aquí y por lo que veo no va a ser la última vez". 

ricardo acts

Tras mostrarse sorprendido por su experiencia como turista reveló cómo creía que se vivía en la región. 

"Yo pensaba que estaba todo c%&ro, que la gente andaba en caballos, algo como cuando eres mexicano, vas a Estados Unidos y te dicen: '¿allá hay carros, duermen en catres?', yo de Guatemala tenía el mismo pensamiento, juraba que iba a estar c%&ro, pero está pasado, hay plazas (centros comerciales) pasadas... así exagerado y no una, varias". 

"Me cayó el hocico, me acabo de enamorar de Guatemala, vengan, no juzguen a un libro por su portada...conozcan, está pasado de bueno y el café está pasadísimo también, he ido a 3 cafés random y todos están buenos", explicó. 

De inmediato los seguidores de tick tock le dejaron mensajes, tanto a favor como en contra, de su manera de pensar, la mayoría dándole la bienvenida y deseándole un buen viaje.

"Te iba a maltratar pero... qué bueno que te gustó", "ya quisiera tener caballos", "el café no es nada".

