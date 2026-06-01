David López, el guatemalteco que ganó las "Greenwich Olympiads" de Londres

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David López Aragón obtuvo el oro en las International "Greenwich Olympiads (IGO) 2026", competencia internacional evaluada en línea y organizada desde Londres, Reino Unido.

David López Aragón, es un guatemalteco que ahora es conocido por estar entre las "mentes más brillantes" en el mundo, obtuvo la Medalla de Oro y el Primer Lugar en la categoría "STEM Storytelling" con su proyecto "Two Years in Another Planet" (Dos años en otro planeta), un video grabado por él, en el que narra una historia que combina ciencia ficción y astrobiología.

Foto: David López.

La presentación y defensa del proyecto fueron realizadas en inglés ante un jurado internacional, obteniendo la máxima distinción en su categoría.

En el clip explicativo combina su creatividad con la ciencia, siendo una divertida forma de animar a muchos a emocionarse por los misterios del universo.

Tras presentarlo a una terna británica especialista en el tema quedó como finalista y el 16 de mayo de 2026 tuvo que defenderlo frente a un jurado de la Escuela de Grammar del norte de Londres, de manera virtual.

Foto: David López.

Como parte de su defensa explicó por qué escribió el guión e hizo el video, además fue cuestionado acerca de la trama, donde un microorganismo podría ser astronauta, qué desafíos enfrentan los extremofilos en otro planeta y si a le gustaría ir a Marte, ¿que sería lo más difícil?

"Es un orgullo y una gran felicidad haber recibido esta medalla, sobre todo porque se habla del tema que tanto me apasiona, la Astrobiología", dijo a Soy502 acerca de su galardón.

David López

David tiene 11 años y cuenta con un espacio dedicado a enseñar astronomía de manera divertida y lúdica, inspirado en su fascinación por el cosmos. Ha trabajado incansablemente para comprender y compartir el universo y desea compartir sus conocimientos con los demás.

Realizó cursos universitarios de Astronomía Básica y en 2025 cursa Astro biología en la Universidad Galileo, donde amplía su conocimiento sobre las estrellas, los planetas y galaxias que han cautivado su imaginación. También está tomando clases adicionales de matemáticas, química e inglés.

Es autor del libro al que tituló "Mi universo", el cual diseñó con el fin de compartir a los jóvenes lectores las maravillas del sistema solar de una manera divertida y accesible. Además, imparte charlas del sistema solar a niños. Tiene una cuenta con un canal de Youtube llamada "David Astrónomo". También puedes seguirlo en su cuenta de divulgación en Instagram aquí.