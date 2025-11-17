¡El último baile! Guatemala busca un adiós digno ante Surinam en El Trébol

-

La mejor forma de despedirse es dejando un bonito recuerdo y la Selección de Guatemala, ya sin opciones de clasificar, buscará hacerlo ganándole a Surinam este martes (7:00 p. m.) en el estadio El Trébol, en el cierre de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Han pasado los días y el golpe sufrido contra Panamá (2-3) todavía se resiente, no solo en los jugadores, sino en 18 millones de compatriotas, que vieron cómo no se supo sacarle provecho a depender de sí mismos para ir de manera directa y nos volvimos a ahogar en la orilla.

Con sentimientos encontrados, el timonel Luis Fernando Tena y sus dirigidos saldrán a vencer para cerrar un capítulo doloroso, pero que fue bonito mientras duró. Irónicamente, será contra un rival que puede hacer historia en nuestro propio territorio yendo por primera vez a una Copa del Mundo.

La Selección volvió a fallar en su misión de asistir a una Copa del Mundo.

Más allá de que para la Azul y Blanco solo sea terminar con decoro y sumar puntos para el ranquin FIFA, el juego acapara la atención en Centroamérica, porque del resultado, depende, en gran parte, que los canaleros, "denominados favoritos de la región", vayan directo y releguen a Surinam a un posible repechaje.

Tena planteará el duelo tal y como corresponde, sin pensar a quien puede beneficiar o perjudicar. Además, adelantó que tendrá pocas variantes en su alineación (regresa Nicolás Samayoa, tras cumplir la suspensión) y la idea es consolar a los aficionados que acudirán a El Trébol.

Con el futuro incierto (termina contrato este año), el timonel azteca se quedó a las puertas de romper con la sequía de la Bicolor, que comenzó su participación en eliminatorias mundialistas rumbo a Suecia 1958 y nunca ha podido conseguir la hazaña. Será de volver a intentarlo hasta dentro de cuatro años.