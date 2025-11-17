Alerta en el Real Madrid: Huijsen se une a Mbappé entre los jugadores con molestias

-

El defensor central, Dean Huijsen fue desconvocado por España debido a una sobrecarga muscular y se suma a la lista de jugadores tocados del Real Madrid junto a Kylian Mbappé.

A un día de enfrentar a Turquía en el último partido de la selección española para definir su lugar en la próxima Copa del Mundo, el zaguero Dean Huijsen abandonó la concentración en Sevilla debido a unas molestias musculares que arrastraba desde el último entrenamiento en Tiflis previo al duelo ante Georgia del sábado. Posteriormente, regresó a Madrid para someterse a más pruebas.

Los exámenes realizados en la capital española confirmaron que se trata solo de una sobrecarga y no de una lesión muscular. Aun así, su salida anticipada de la concentración vuelve a generar inquietud en el Real Madrid.

El zaguero informó de las molestias a Luis de la Fuente en la parte final de la sesión previa al partido ante Georgia, lo que llevó al seleccionador de La Roja a descartarlo. Un día después, y con la clasificación prácticamente asegurada, el cuerpo técnico decidió liberarlo también del encuentro ante Turquía para evitar riesgos, en coordinación con el club blanco.

Huijsen y Mbappé podrían estar a disposición de Xabi Alonso para el duelo de este domingo ante el Elche. (Foto: EFE)

Mbappé, otra preocupación

Huijsen, que ya sufrió una lesión en el sóleo en octubre, sigue generando preocupación en el entorno merengue, especialmente ahora que Kylian Mbappé también fue desconvocado por Francia tras presentar molestias antes de enfrentar a Azerbaiyán. Aun así, se espera que tanto el central como el goleador estén a disposición de Xabi Alonso para visitar al Elche este domingo 23 de noviembre (2:00 p. m.).