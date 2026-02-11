¡En la orilla! Guatemala cae contra Haití y dice adiós al Mundial Sub-17

-

La Selección Sub 17 de Guatemala no pudo clasificar por primera vez a una Copa del Mundo Sub-17, tras caer ante Haití (1-2) en la última jornada del clasificatorio de CONCACAF disputado en el estadio Cementos Progreso. El triunfo o un empate aseguraba el boleto al Mundial de Catar 2026, pero no se logró el objetivo.

El combinado guatemalteco había hecho una ronda perfecta en la fase de grupos, al sumar dos victorias en dos partidos, lo que le permitió llegar a la última fecha con el primer lugar del grupo, pero Haití demostró ser superior en un partido donde la suerte estuvo de su lado con algunas salvadas del portero y unos postes.

Los visitantes se adelantaron al minuto 6 con un gol de Baptiste, pero unos minutos después, al 11, Patrick Arana firmó el empate y despertó la ilusión de los aficionados chapines que estuvieron en el coloso de la zona 6.

Guatemala siguió intentando llegadas, tuvieron algunos acercamientos, pero la defensa no estuvo del todo bien. Haití encontró el espacio y puso el 2-1 al minuto 22 por medio de Dalce.

Por más que se intentó, los haitianos defendieron con todo el resultado y lograron la victoria, el único resultado que les servía para poder clasificar nuevamente a una Copa del Mundo.